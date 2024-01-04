Бив кухонним ножем по опоненту: у Києві застілля ледь не завершилося вбивством

Чоловік під час сварки наніс декілька ударів кухонним ножем у тулуб опоненту.

У Києві правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який під час конфлікту наніс декілька ударів кухонним ножем у тулуб опоненту. Про інформує пресслужба столичної поліції.

Поліцейські встановили, що ввечері у модульному вагончику на території будівельного майданчика на вулиці Столичне шосе в Голосіївському районі компанія чоловіків розпивали спиртні напої. Під час застілля між присутніми виник конфлікт, котрий переріс у бійку, в результаті якої підозрюваний наніс декілька ударів кухонним ножем у тулуб опоненту. Речовий доказ він викинув, а сам з місця скоєння злочину втік.

Зловмисник переховувався від правоохоронців у каналізаційному люці. 39-річного уродженця Сумщини затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

За рішенням суду на момент проведення досудового розслідування підозрюваний перебуватиме під вартою.

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