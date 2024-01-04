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  1. В Україні

Плата за землю з фізичних осіб: що треба знати

09:46, 4 січня 2024
Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.
Плата за землю з фізичних осіб: що треба знати
Фото: tax.gov.ua
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Державна податкова служба України нагадала нюанси плати за землю з фізичних осіб. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Відповідно до статті 269 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платниками плати за землю є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі, яким відповідно до закону надані у користування земельні ділянки державної та комунальної власності на правах постійного користування та платники орендної плати – землекористувачі (орендарі) земельних ділянок державної та комунальної власності на умовах оренди.

Об’єктом оподаткування платою за землю є земельні ділянки, які перебувають у власності, земельні частки (паї), які перебувають у власності, земельні ділянки державної та комунальної власності, які перебувають у володінні на праві постійного користування та земельні ділянки державної та комунальної власності, надані в користування на умовах оренди (стаття 270 ПКУ).

Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення (пункт 287.5 статті 287 ПКУ).

У податковій додають, що станом на 1 грудня 2023 року територіальними органами ДПС сформовано понад 7,7 млн податкових повідомлень-рішень по платі за землю фізичним особам на суму 3,9 млрд грн. Разом з тим, фізичними особами – підприємцями задекларовано податкових зобов’язань з плати за землю на суму 0,85 млрд гривень.

За результатами проведеної роботи станом на 21.12.2023 року до місцевих бюджетів надійшло плати за землю з фізичних осіб понад 4,6 млрд гривень.

Також повідомляємо, що податкове законодавство надає право платникам податків звернутися письмово або в електронній формі засобами електронного зв'язку (з дотриманням вимог, визначених пунктом 42.4 статті 42 ПКУ) до контролюючого органу за своїм місцем реєстрації у контролюючих органах або за місцем знаходження земельних ділянок, у тому числі право на яку фізична особа має як власник земельної частки (паю), для проведення звірки даних щодо розміру площ та кількості земельних ділянок, земельних часток (паїв), що перебувають у власності та/або користуванні платника податку, права на користування пільгою зі сплати податку з урахуванням положень пунктів 281.4 та 281.5 статті 281 ПКУ, розміру ставки земельного податку та нарахованої суми плати за землю.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником плати за землю на підставі оригіналів відповідних документів або належним чином засвідчених копій таких документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, а також у разі зміни розміру ставки плати за землю, контролюючий орган, до якого звернувся платник плати за землю, проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку (пункт 286.5 статті 286 ПКУ).

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