Давид Арахамія вніс законопроект про зміни до процедури призначення Прем’єр-міністра та членів Кабміну

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія зареєстрував проект змін до закону про Кабмін щодо механізму призначення прем’єр-міністра України та міністрів.

У Верховній Раді 29 грудня зареєстровано законопроект 10385 про внесення змін до статей 8 та 9 Закону «Про Кабінет Міністрів України» щодо уточнення процедури здійснення деяких повноважень депутатської фракції, що діє на правах коаліції. Ініціатором виступає глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Відповідні статті регулюють порядок призначення прем’єр-міністра України та членів Уряду.

Як відомо, прем’єр-міністр України призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України.

Президент вносить подання про призначення за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді, до складу якої входить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, в строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після надходження такої пропозиції.

Давид Арахамія пропонує додати до суб’єктів внесення пропозиції до Президента також «депутатську фракцію, що діє на правах коаліції». Відповідні зміни передбачені до статті 8 закону про Кабмін.

А також визначити, що пропозиція депутатської фракції, що діє на правах коаліції, подається Президенту України за підписом голови такої депутатської фракції, а у разі його відсутності – першого заступника голови такої депутатської фракції або іншого уповноваженого представника – народного депутата України, члена депутатської фракції, що діє на правах коаліції.

Аналогічні зміни законопроект передбачає до статті 9 закону, яка регулює порядок призначення міністрів.

Так, члени Кабінету Міністрів України, крім Прем’єр-міністра України, Міністра оборони і Міністра закордонних справ, призначаються на посаду Верховною Радою за поданням Прем’єр-міністра.

До статті пропонується додати, що коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, або депутатська фракція, що діє на правах коаліції, вносить Прем’єр-міністру України пропозиції щодо кандидатур до складу Кабінету Міністрів України. Такі пропозиції подаються у порядку, встановленому частиною третьою статті 8 цього Закону. Тобто, за підписом голови такої депутатської фракції, а у разі його відсутності – першого заступника голови такої депутатської фракції або іншого уповноваженого представника – народного депутата України, члена депутатської фракції, що діє на правах коаліції.

Як вказує автор, хоча Конституція України передбачає повноваження депутатської фракції, що діє на правах коаліції, щодо внесення відповідних пропозицій стосовно призначення членів уряду, проте в Законі «Про Кабінет Міністрів України» наразі відсутня чітка регламентація відповідної процедури.

«Хоча раніше питання про відсутність чіткої регламентації вищевказаної процедури призначення членів Уряду не піднімалось, його актуальність зросла у контексті початку функціонування з 2019 року депутатської фракції, яка має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, передбачені Конституцією», - зазначає ініціатор законопроекту.

Автор: Наталя Мамченко

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