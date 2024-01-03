«Квартал 95» извинился за номер о переселенке из Скадовска

Скандальный номер о Скадовске вырежут из программы «Новогодний вечерний квартал».

Студия "Квартал 95" в своем новогоднем шоу выпустила шутку о переселенке из Скадовска. Номер вызвал негодование украинцев. Прессслужба "1+1 media" прокомментировала ситуацию "Детектора медіа".

"Мы понимаем общественное возмущение и приносим извинения аудитории, которую задел этот номер. Творческая команда, которая создавала этот выпуск, никоим образом не хотела оскорбить чувства украинцев. В выпусках "Вечернего квартала" команда шутит над собой, поднимает актуальные темы, иногда гиперболизируя их, это ведь один из законов юмора. Это был именно такой случай", — говорится в сообщении.

В "1+1 media" пообещали, что выпуск "Новогоднего квартала" перемонтируют и обнародуют на платформах канала без этого номера.

Один из участников сценки – Юрий Великий опубликовал извинения по этому поводу.

Он отметил, что если бы "смешной каламбур" вышел бы из названия другого украинского города, то в нем было бы использовано название другого города. Комик признал, что возможно "действительно, в этой ситуации, неуместно было для шуток выбирать именно Скадовск, который сегодня находится под вражеской оккупацией".

"Но, этот номер не про "с***и" и не о Скадовске. Этот номер о людях, которые в повседневном общении не решаются разговаривать на украинском, опасаясь того, что разговаривая с ошибками, они как-то не так будут выглядеть в глазах других людей. Поэтому главный месседж этого номера в том, что ошибаться не стыдно. Стыдно в своей стране не разговаривать на родном языке", - сказал он.

Великий добавил, что в номер, который осудило общество, его коллеги вкладывали "исключительно положительный месседж", чтобы "мотивировать русскоязычных людей переходить на украинский".

"Скадовск - это Украина. Скадовск говорит по-украински. Слава Украине!" – резюмировал он.

Напомним, что на "1+1" подали жалобу из-за номера "Квартала 95", в котором высмеяли жителей оккупированного Скадовска.

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