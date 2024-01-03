Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Давид Арахамия внес законопроект об изменениях в процедуре назначения Премьер-министра и членов Кабмина

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия зарегистрировал проект изменений в закон о Кабмине по механизму назначения премьер-министра Украины и министров.

Налоговая усиливает контроль за торговлей на интернет-площадках

Продавал через OLX мопеды иностранного производства без применения РРО – налоговики усиливают проверки интернет-продавцов.

Президент Гарвардского университета уходит в отставку после скандала с плагиатом, который случился после отсутствия ее реакции на антисемитизм в университетском городке

Президент Гарвардского университета Клодин Гей столкнулась с негативной реакцией из-за отсутствия должного реагирования на антисемитизм в кампусе, а впоследствии – с претензиями по поводу плагиата в ее академических работах, - New York Times.

НАПК прогнозирует, что новые подходы к проверке деклараций увеличат количество чиновников, привлеченных к ответственности

Изменение подходов к проверке деклараций будет способствовать большей эффективности НАПК, потому что к ответственности будут привлечены больше чиновников.

Осужденный утверждал, что вопреки условиям соглашения о признании виновности ему не вернули авто, - что решил Верховный Суд

Сторона защиты утверждала, что вопреки условиям соглашения о признании виновности, предусматривавшим возврат обвиняемому автомобиля, который использовался в преступной деятельности, судом была применена к нему специальная конфискация.

  1. В Украине

«Квартал 95» извинился за номер о переселенке из Скадовска

19:23, 3 января 2024
Скандальный номер о Скадовске вырежут из программы «Новогодний вечерний квартал».
«Квартал 95» извинился за номер о переселенке из Скадовска
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Студия "Квартал 95" в своем новогоднем шоу выпустила шутку о переселенке из Скадовска. Номер вызвал негодование украинцев. Прессслужба "1+1 media" прокомментировала ситуацию "Детектора медіа".

"Мы понимаем общественное возмущение и приносим извинения аудитории, которую задел этот номер. Творческая команда, которая создавала этот выпуск, никоим образом не хотела оскорбить чувства украинцев. В выпусках "Вечернего квартала" команда шутит над собой, поднимает актуальные темы, иногда гиперболизируя их, это ведь один из законов юмора. Это был именно такой случай", — говорится в сообщении.

В "1+1 media" пообещали, что выпуск "Новогоднего квартала" перемонтируют и обнародуют на платформах канала без этого номера.

Один из участников сценки – Юрий Великий опубликовал извинения по этому поводу.

Он отметил, что если бы "смешной каламбур" вышел бы из названия другого украинского города, то в нем было бы использовано название другого города. Комик признал, что возможно "действительно, в этой ситуации, неуместно было для шуток выбирать именно Скадовск, который сегодня находится под вражеской оккупацией".

"Но, этот номер не про "с***и" и не о Скадовске. Этот номер о людях, которые в повседневном общении не решаются разговаривать на украинском, опасаясь того, что разговаривая с ошибками, они как-то не так будут выглядеть в глазах других людей. Поэтому главный месседж этого номера в том, что ошибаться не стыдно. Стыдно в своей стране не разговаривать на родном языке", - сказал он.

Великий добавил, что в номер, который осудило общество, его коллеги вкладывали "исключительно положительный месседж", чтобы "мотивировать русскоязычных людей переходить на украинский".

"Скадовск - это Украина. Скадовск говорит по-украински. Слава Украине!" – резюмировал он.

Напомним, что на "1+1" подали жалобу из-за номера "Квартала 95", в котором высмеяли жителей оккупированного Скадовска.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Владислав Єгупенко
    Владислав Єгупенко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду