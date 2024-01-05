В одному з районів Києва перекриють рух: де та чому

У Києві перекриють рух на з’їзді з бульвару Міхновського в напрямку проспекту Лобановського

У Києві із 6 січня буде перекрито рух на з’їзді з бульв. Миколи Міхновського в напрямку просп. Валерія Лобановського. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація з посиланням на Центр організації дорожнього руху.

Зазначається, що перекриття дороги пов’язане із проведенням ремонтних робіт. На цей період об’їзд здійснюватиметься через вул. Саперно-Слобідську.

Комунальне підприємство перепрошує за тимчасові незручності.

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