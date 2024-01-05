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Під час перетину кордону особа з інвалідністю І чи ІІ групи в пункті пропуску повинна також надати документи, що підтверджують виключення з військового обліку у зв`язку з інвалідністю та дозвіл щодо зміни місця проживання чи перебування, — апеляційний суд.

  1. В Україні

В одному з районів Києва перекриють рух: де та чому

22:42, 5 січня 2024
У Києві перекриють рух на з’їзді з бульвару Міхновського в напрямку проспекту Лобановського
В одному з районів Києва перекриють рух: де та чому
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У Києві із 6 січня буде перекрито рух на з’їзді з бульв. Миколи Міхновського в напрямку просп. Валерія Лобановського. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація з посиланням на Центр організації дорожнього руху.

Зазначається, що перекриття дороги пов’язане із проведенням ремонтних робіт. На цей період об’їзд здійснюватиметься через вул. Саперно-Слобідську.

Комунальне підприємство перепрошує за тимчасові незручності.

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