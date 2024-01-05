В Україні створили робота-штурмовика, якого можна посилати в розвідку

Наземний робот D-21-11 від Brave1 може здійснювати різноманітні бойові завдання.

Джерело фото: Тelegram / FEDOROV

Українські учасники оборонного кластера Brave1 оголосили про створення нового універсального робота під назвою D-21-11, призначеного для виконання бойових завдань та розвідки. Про це повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Наземний робот D-21-11 від Brave1 є високофункціональною машиною, яка володіє автоматичною туреллю та може здійснювати різноманітні бойові завдання. Його можливості включають проведення розвідки, а також можливість штурмувати або захищати позиції в зоні бойових дій.

Однією з основних можливостей платформи є безпечна доставка боєприпасів та провізії для військових, особливо в небезпечних зонах. Крім того, бойова частина робота D-11 вже успішно пройшла випробування та отримала позитивні відгуки від військових. У планах розробників - інтеграція натовських видів озброєння та підвищення стійкості до радіоелектронної боротьби. Зараз команда активно працює над масштабуванням виробництва даної технології.

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