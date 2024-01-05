$500 за содействие в получении пациентами группы инвалидности: разоблачили должностное лицо МСЭК

На Днепропетровщине должностное лицо центра медико-социальной экспертизы организовало коррупционную схему.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что на Днепропетровщине полицейские обезвредили коррупционную схему, организованную чиновником центра медико-социальной экспертизы. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Установлено, что служащая областного центра медико-социальной экспертизы, влияя на членов МСЭК, получала от больных неправомерную выгоду за решение определенных вопросов.

«Чтобы беспрепятственно получить справки, а затем обратиться с ними для установления группы инвалидности, больные пациенты должны были оплатить 500 долларов за каждую», - сказано в сообщении.

4 января на основании собранных улик фигурантке сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В департаменте добавляют, что женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее сообщалось, что лицо с инвалидностью I или II группы при пересечении границы должно предоставить еще и военно-учетные документы и разрешение ТЦК на выезд, — позиция апелляционного админсуда.

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