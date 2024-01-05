Жінка поскаржилася на водія таксі, вважаючи, що він не хоче говорити з нею українською, — він виявився глухонімим

У Житомирі пасажирка поскаржилися на глухонімого таксиста за відмову говорити українською.

ілюстративне фото

У Житомирі пасажирка таксі поскаржилася у службу підтримки на водія, який не розмовляв із нею українською. Як виявилося, чоловік був глухонімим, що було вказано у його профілі у додатку таксі. Про цю історію пишуть у Телеграм-каналах.

"Ваш водій порушив закон "про мову", тобто відмовлявся спілкуватися зі мною державною мовою. Я вважаю це хамством та злочином", - повідомила на підтримку жінка.

На обурення пасажирки водій також не відреагував, у зв'язку з чим вона вимагала звільнити таксиста та погрожувала передати дані про інцидент у поліцію.

У службі підтримки жінці відповіли наступне: "Ми шкодуємо, що у вас не склалася комунікація з водієм. Просимо звернути увагу, що при замовленні таксі було вказано, що вас обслужить водій із порушенням слуху. Він не говорить жодною мовою".

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