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  1. В Україні

Українці зможуть отримати гранти на навчання: Уряд погодив нову систему фінансування вищої освіти

16:47, 5 січня 2024
Реформа передбачає перезавантаження пільгових кредитів, які мають видавати банки.
Українці зможуть отримати гранти на навчання: Уряд погодив нову систему фінансування вищої освіти
Джерело фото: Урядовий портал
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Уряд України планує розпочати реформу вищої освіти у 2024 році, про що повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Головна мета реформи полягає у розширенні можливостей доступу студентів до державної підтримки в освіті.

«Сьогодні ухвалюємо законопроєкт, який передбачає, що у майбутньому студенти зможуть навчатись за рахунок державного замовлення, державних грантів, пільгових кредитів, а також на контрактній формі навчання», – скакзав Шмигаль.

Система державного замовлення передбачатиме повністю безкоштовне навчання для студентів за рахунок державних коштів. Одночасно, нова модель державних грантів буде спрямована на повне або часткове покриття витрат на навчання.

Так, гранти будуть двох форматів: які повністю та частково покривають навчання. Розмір гранту визначатиметься за результатами ЗНО/НМТ.

В наявному стані близько 60% студентів отримують освіту на контрактних умовах. Однак, за словами Шмигаля, мета реформи полягає у зміцненні підтримки, надаваної державою, зокрема, у тому, щоб понад 60% студентів мали можливість скористатися різними видами державної підтримки у сфері освіти.

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