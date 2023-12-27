У законопроєкті про мобілізацію є норми, що суперечать Конституції, — омбудсмен Дмитро Лубінець

Омбудсмен звернув увагу на те, що у документі йдеться про заборону на операції з нерухомістю та керування особистим транспортом.

Фото: РБК

Як відомо, Кабмін в особі Міністерства оборони зареєстрував у Верховній Раді законопроект про посилення мобілізації 10378. В ньому містяться обмеження для ухилянтів і передбачена можливість електронних сповіщень. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що цей законопроєкт містить норми, що суперечать Конституції України.

"У цьому законопроєкті, на мій погляд, є норми, які суперечать Конституції. Я прямо буду про це писати, коли цей законопроєкт зайде офіційно на погодження до мене", - сказав він в ефірі телемарафону.

Омбудсмен звернув увагу на те, що у документі йдеться про заборону на операції з нерухомістю, керування особистим транспортом, використання грошових коштів.

"Це пряма норма Конституції: людина не може бути обмежена у своїх правах. Якщо людина офіційно володіє, наприклад, будинком, то не можемо ми на рівні закону заборонити їй продати цей будинок або купити інший. Це прямо суперечитиме Конституції", - пояснив Лубінець.

Також він зауважив, що Україна не мож дійти до того стану, що воюючи проти рф, перетвориться на щось, схоже на рф, "коли не діятимуть ні закони, ні норми, а Конституція перетвориться просто на папірець".

Раніше «Судово-юридична газета» публікувала повний текст законопроекту.

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