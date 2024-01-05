Рада рассмотрит законопроект о мобилизации на следующей неделе, — член Комитета

Пока депутаты изучают каждую статью документа и выясняют все вопросы с Правительством, выдвигают замечания.

Комитет национальной безопасности, обороны и разведки может рассмотреть законопроект о мобилизации на следующей неделе. Об этом сообщил секретарь Комитета Роман Костенко в эфире «Суспільного».

Так, законопроект о мобилизации правительственный и Кабмин стремится к его принятию в первом чтении. Пока депутаты изучают каждую статью документа и выясняют все вопросы с Правительством, выдвигают замечания.

Костенко отметил, что все решения по законопроекту нужно будет провести через зал, и Верховная Рада Украины должна это проголосовать.

Предварительно должно быть решение Комитета, который может рассмотреть этот законопроект на следующей неделе.

Как сообщалось, комитет Верховной Рады приступил к рассмотрению нового законопроекта о мобилизации. Роман Костенко раскрыл детали заседания комитета Рады.

Также, как отметил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, новый законопроект о мобилизации может быть вынесен на голосование в зал парламента сразу после подготовки на уровне комитета.

Ранее мы сообщали, что советник руководителя Офиса Президента, глава Нацфонда инвестиций и председатель наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов предложил новый подход к мобилизации. Он предлагает мобилизовывать людей через «лотерею или жеребьевку».

Отметим, что законопроект об автоматическом сборе персональных данных о военнообязанных в единый Реестр готовится к принятию в целом.

Кроме того, Валерий Залужный и Рустем Умеров подчеркнули, что усиление мобилизации имеет определяющее значение в военное время, поскольку от этого зависит способность страны защищать свою территорию. Они подчеркнули готовность к внесению изменений в законопроект, в частности, удаление антиконституционных положений и усовершенствование текста документа.

Вместе с тем, в Комитете по обороне не исключают, что могут вернуть законопроект о мобилизации Кабмина на доработку.

Добавим, Валерий Залужный выступил против привлечения в армию заключенных и судимых.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.