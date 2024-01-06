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  1. В Украине

На Львовщине судили мать, которая не забрала своего сына из школы и сообщила в полицию о его исчезновении

15:27, 6 января 2024
Суд признал мать виновной в совершении административного правонарушения и оштрафовал на 850 гривен.
На Львовщине судили мать, которая не забрала своего сына из школы и сообщила в полицию о его исчезновении
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В декабре на Львовщине в Дрогобыче оштрафовали женщину из-за несвоевременного забора своего сына из школы, которая в дальнейшем заявила о его исчезновении в полицию. Об этом говорится в постановлении Дрогобычского горрайонного суда по делу № 442/8102/23.

В октябре женщина не успела забрать своего 8-летнего сына из лицея вовремя, а позже она сообщила в правоохранительные органы о его исчезновении. Суд пришел к выводу, что именно родственники по просьбе классного руководителя забрали школьника из учебного заведения.

Суд признал мать виновной в совершении административного правонарушения согласно статье 184, часть 1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За это ее оштрафовали на сумму 850 гривен, а также обязали уплатить судебный сбор в размере более 530 гривен.

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