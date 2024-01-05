Суд обрав запобіжний захід одному із засновників компанії-виробника військових аптечок «Київгума», яку запідозрили в бізнесі з рф

Суд обрав запобіжний захід одному із засновників підозрюваної в постачанні товарів до рф компанії «Київгума» - тримання під вартою протягом 60 днів без права внесення застави.

У п’ятницю, 5 січня, Шевченківський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід одному із засновників підозрюваної в постачанні товарів до рф компанії «Київгума» - тримання під вартою протягом 60 днів без права внесення застави. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» із посиланням на Службу безпеки України.

«Сьогодні Шевченківський районний суд м. Києва обрав запобіжний захід одному із засновників компанії «Київгума»: тримання під вартою протягом 60 днів, без права внесення застави», - зазначили в СБУ.

Так, раніше СБУ викрила компанію «Київгума» на постачанні товарів до країни-агресора. У результаті комплексних заходів було зібрано вагому й масштабну доказову базу, яка підтверджує, що підприємство продовжило вести бізнес із рф після початку повномасштабного вторгнення.

Як з'ясувала СБУ, протягом 2022-2023 років компанія переправила до рф партії тактичних джгутів і бинтів власного виробництва на загальну суму понад 40 млн у гривневому еквіваленті.

Слідство також встановило, що окупанти направляли медзасоби компанії до російських військових госпіталів, розташованих на тимчасово окупованих територіях нашої держави.

Під час санкціонованих обшуків СБУ отримала нові офіційні документи й листування, що підтверджують незаконну діяльність фігурантів.

В СБУ додали, що наразі досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора триває.

Як повідомлялося, 4 січня у ТОВ «Київгума», її дочірніх компаніях та засновників проводили обшуки співробітники Служби безпеки України.

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