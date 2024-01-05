Мінцифри відповідатиме за хмарні послуги, «еАкциз» і застосунок «Мрія» — рішення Уряду

Відтепер Мінцифри відповідатиме за формування держполітики у сфері хмарних послуг, а Держспецзвʼязку буде регулятором комунікаційних послуг у цій галузі.

У п’ятницю, 5 січня, Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка розширює повноваження Міністерства цифрової трансформації та Держспецзвʼязку. Про це повідомляє Мінцифри.

Відтепер Мінцифри відповідатиме за формування держполітики у сфері хмарних послуг. А Держспецзвʼязку буде регулятором комунікаційних послуг у цій галузі.

Крім того, Мінцифри відповідатиме за запровадження та функціонування еАкцизу та запуск і роботу освітнього застосунку Мрія.

Хмарні технології суттєво допомагають у цифровізації держустанов та захисті даних. Після початку повномасштабного вторгнення росіяни намагалися знищити українські архіви та канцелярії. Проте це не створило колапсу в державі, адже найважливіші дані — у хмарних сховищах.

еАкциз — це один з пріоритетних проектів Мінцифри на наступні роки. Запуск еАкцизу дасть змогу побудувати прозорий ринок тютюну та алкоголю й зупинити незаконний збут продукції. Так держава не втрачатиме кошти, а українці не купуватимуть контрафакт.

У розробці також революційний застосунок Мрія, який змінить освітній процес для дітей, батьків і вчителів. Мрія надасть зручний доступ до знань та дасть змогу будувати індивідуальні освітні траєкторії.

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