SpaceX просит суд прекратить рассмотрение жалобы, поданной чиновником Национального совета по трудовым отношениям, в котором говорится, что компания нарушила права работников.

Компания Илона Маска SpaceX подала в суд из-за открытого против нее дела о незаконно уволенных работниках. Об этом сообщает Bloomberg.

Как известно, накануне Агентство по труду США обвинило компанию SpaceX в незаконном увольнении восьми работников из-за критики Илона Маска. Компания ответила на это федеральным иском, утверждая, что жалобу следует отклонить, поскольку структура агентства нарушает Конституцию США.

SpaceX просит суд прекратить рассмотрение жалобы, поданной чиновником Национального совета по трудовым отношениям (NLRB), в котором говорится, что компания нарушила права работников.

«Процедуры NLRB против SpaceX лишают ее конституционного права на суд присяжных», - написали в иске SpaceX.

Жалобы, поданные прокурорами Нацсовета по трудовым отношениям, рассматриваются судьями Агентства по труду, чьи решения могут обжаловать члены NLRB в Вашингтоне, а затем в федеральном суде.

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