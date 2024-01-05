На першому засіданні Ради нардепи повернуться до призначення голови Рахункової палати, — Руслан Стефанчук

Перше засідання у 2024 році розпочнеться одразу з голосування, пов'язаного з призначенням Ольги Піщанської на посаду голови Рахункової палати.

Верховна Рада на першому ж пленарному засіданні в січні 2024 року має намір повернутися до питання про призначення голови Рахункової палати України. Про це заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук у інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Ситуація така, що ми перебуваємо в цьому питанні. Парламент не ухвалив рішення щодо нього. Тому перше засідання (у 2024 році) розпочнеться одразу з голосування, пов'язаного з призначенням Ольги Піщанської на посаду голови Рахункової палати.

Отже, якщо будуть голоси - призначимо пані Піщанську, якщо ж ні - значить, Верховна Рада України буде реалізовувати далі своє право вносити кандидатуру на керівника Рахункової палати», — зазначив він.

Раніше ми писали, що парламент підтримав звільнення Ольги Піщанської з посади голови АМКУ.

Також Верховна Рада призначила членів Рахункової палати – серед них екс-голова АМКУ Ольга Піщанська.

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