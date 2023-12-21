Верховна Рада призначила членів Рахункової палати – серед них екс-голова АМКУ Ольга Піщанська

Головою Рахункової палати можуть призначити колишню голову АМКУ Ольгу Піщанську.

21 грудня Верховна Рада призначила чотирьох членів Рахункової палати.

Так, призначені Єлизавета Пушко-Цибуляк – з 2020 року працює у Державному бюро розслідувань керівником Управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку, головним бухгалтером.

В 2011 переїхала у місто Севастополь та працювала начальником Інспекції з питань захисту прав споживачів у мі. Севастополь. У 2014 році створила та очолила відділ внутрішнього аудиту Ялтинської міської ради. Потім повернулася на материкову частину України, працювала у Чернівецький ОДА, Мінагрополітики, Луганській ОДА, «Укрзалізниці».

Сергій Ключка – заступник директора департаменту у Державній аудиторській службі України. До цього працював в Управлінні справами Апарату Верховної Ради.

Ольга Піщанська – була головою Антимонопольного комітету України у 2020-2023 роках.

Кирило Клименко – позаштатний консультант Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, був у РПР, також працює з різними міжнародними проектами, зокрема, по контракту з проектом ЄС та іншими. У вересні 2023 року призначений радником Міністра соціальної політики на громадських засадах.

За даними депутатів, головою Рахункової палати буде призначено Ольгу Піщанську.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.