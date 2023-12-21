Верховная Рада назначила членов Счетной палаты – среди них экс-глава АМКУ Ольга Пищанская

Главой Счетной палаты могут назначить бывшую главу АМКУ Ольгу Пищанскую.

21 декабря Верховная Рада назначила четырех членов Счетной палаты.

Так, назначены Елизавета Пушко-Цибуляк – с 2020 г. работает в Государственном бюро расследований руководителем Управления финансовой деятельности и бухгалтерского учета, главным бухгалтером.

В 2011 переехала в город Севастополь и работала начальником Инспекции по защите прав потребителей в г. Севастополь. В 2014 году создала и возглавила отдел внутреннего аудита Ялтинского городского совета. Потом вернулась на материковую часть Украины, работала в Черновицкой ОГА, Минагрополитике, Луганской ОГА, «Укрзализныце».

Сергей Ключко – заместитель директора департамента в Государственной аудиторской службе Украины. До этого работал в Управлении делами Аппарата Верховной Рады.

Ольга Пищанская была председателем Антимонопольного комитета Украины в 2020-2023 годах.

Кирилл Клименко – внештатный консультант Комитета Верховной Рады по организации государственной власти, был в РПР, также работает с различными международными проектами, в частности, по контракту с проектом ЕС и другими. В сентябре 2023 года назначен советником Министра социальной политики на общественных началах.

По данным депутатов, главой Счетной палаты будет назначена Ольга Пищанская.

Автор: Наталья Мамченко

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