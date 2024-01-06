Верховний суд США вирішить, чи зможе Дональд Трамп брати участь у праймеріз

Верховний суд Сполучених Штатів вирішить питання щодо того, чи можна зняти Дональда Трампа з виборів за 14-ю поправкою до Конституції.

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У п'ятницю, 6 січня, Верховний суд Сполучених Штатів оголосив, що розгляне питання дискваліфікації колишнього президента Дональда Трампа із внутрішньопартійних виборів (праймеріз) Республіканської партії на основі поправки до Конституції про заборону участі у «повстанні чи заколоті», передає АР.

Суд погодився розглянути апеляцію Трампа на рішення Верховного суду штату Колорадо, який на основі розділу 3 14-ї поправки до Конституції заборонив йому участь у праймеріз штату через події 6 січня 2021 року – штурм Капітолію прихильниками екс-президента.

Судді Верховного суду визнали необхідність швидкого ухвалення рішення, тому дебати у справі відбудуться вже 8 лютого. Це може дозволити суду винести своє рішення до 5 березня, коли одночасно відбудеться найбільша кількість праймеріз у штатах, включаючи Колорадо.

Видання зазначає, що Верховний суд США вперше розглядатиме значення та сферу дії 14-ї поправки до Конституції, прийнятої невдовзі після Громадянської війни та майже не застосованої після неї. Вона забороняє чиновникам, які «брали участь у повстанні чи заколоті», обіймати державні посади США.

Як раніше повідомлялося, Верховний суд Колорадо заборонив Дональду Трампу балотуватися у президенти у цьому штаті.

Нагадаємо, у США вже другий штат не допустив Дональда Трампа до участі у праймеріз.

Крім того, Верховний суд Мічигану відмовився виключати Дональда Трампа з виборів президента США.

Додамо, Трамп пообіцяв не бути диктатором, якщо стане президентом США, крім першого дня каденції.

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