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В Кабмине надеются, что Еврокомиссия откроет для Украины доступ к финансовому ресурсу в 50 млрд евро

17:44, 29 декабря 2023
Финансирование дефицита бюджета 2024 года и макрофинансовая ситуация стали темой активных обсуждений в последние дни, отметил Денис Шмыгаль.
В Кабмине надеются, что Еврокомиссия откроет для Украины доступ к финансовому ресурсу в 50 млрд евро
Источник фото: rbc
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финансирование дефицита бюджета 2024 года и макрофинансовая ситуация стали темой активных обсуждений в последние дни.

Напомним, ранее издание Bloomberg со ссылкой на письмо Шмыгаля к Межведомственной координационной платформе доноров сообщало, что украинский глава правительства попросил экстренной встречи с международными донорами, поскольку страна столкнулась с «чрезвычайно высокой неопределенностью» своего бюджета в 2024 году. По данным источника, в письме говорится, что финансирование нужно уже в январе и должно быть направлено на бюджетные нужды. Он отмечает, что более $110 млрд задержались из-за «политической борьбы в США и ЕС».

Также ранее первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко заявляла, что Украине, возможно, придется отложить выплаты государственным служащим и пенсионные выплаты миллионам граждан, если Запад не предоставит обещанную финансовую помощь в начале 2024 года.

29 декабря Шмыгаль отметил, что в следующем году Украине потребуется более 37 млрд долларов внешнего финансирования.

«Мы, конечно, рассчитываем на поддержку наших международных партнеров. Ведь сейчас есть договоренности с одиннадцатью государствами о многолетних программах финансирования. Есть программа расширенного финансирования с МВФ. Есть поддержка других международных финансовых организаций», — подчеркнул глава Правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что пенсии в дальнейшем будут платиться вовремя. Индексация пройдет в марте 2024 года, как это предусматривает закон. Зарплаты учителей и врачей также, по его словам, будут выплачиваться вовремя.

Денис Шмыгаль добавил, что финальные условия программы Украина будут иметь после утверждения регламента Ukraine Facility Европейским советом, заседание которого запланировано на 1 февраля 2024 года.

«Согласование Еврокомиссией финальной версии плана откроет для Украины доступ к финансовому ресурсу в 50 млрд. евро на 4 года, из которых 39 млрд. евро будет направлено на обеспечение макрофинансовой стабильности. Мы благодарны европейским партнерам за столь мощный инструмент поддержки и ожидаем, что сможем воспользоваться им как можно быстрее», — отметил он.

Напомним, что 29 декабря стало известно о решении Кабмина сократить количество должностей чиновников на 20 тысяч для экономии.

Также Нацбанк впервые поднял курс доллара выше 38 гривен, что стало историческим максимумом.

Автор: Наталья Мамченко

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