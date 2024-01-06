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Джо Байден проти Дональда Трампа: що показали останні опитування президентських перегонів у США

09:37, 6 січня 2024
Джо Байден та Дональд Трамп йдуть «нога в ногу» — результати опитування.
Джо Байден проти Дональда Трампа: що показали останні опитування президентських перегонів у США
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Чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден та колишній глава США Дональд Трамп мають по 44% підтримки виборців. Такі результати показало опитування YouGov для The Economist, яке проводилося з 31 грудня 2023 року по 2 січня 2024 року.

Зазначається, що всього було опитано 1343 зареєстровані виборці, а похибка становить 3%.

Ось як розподіляються результати опитування:

44% заявили, що якби вибори відбулися сьогодні, вони б проголосували за Байдена, а ще 44% — за Трампа.

41% заявили, що підтримають губернатора Флориди Рона ДеСантіса проти Байдена, якого підтримали 44%.

41% заявили, що проголосують Байдена проти колишнього посла ООН Ніккі Хейлі, яку підтримали 36%.

63% заявили, що проголосували б за Трампа, якби президентські праймеріз Республіканської партії у їхньому штаті відбулися сьогодні.

Нагадаємо, вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60 вибори президента Сполучених Штатів Америки.

Раніше ми писали, що Верховний суд США вирішить, чи зможе Дональд Трамп брати участь у праймеріз.

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