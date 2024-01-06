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ВООЗ закликає знову носити маски через зростання захворюваності на COVID-19

10:34, 6 січня 2024
За словами Тедроса Адханома Гебреєсуса, ці рекомендації дають більше інформації про те, що необхідно урядам для боротьби з глобальними загрозами COVID-19, які продовжуються.
ВООЗ закликає знову носити маски через зростання захворюваності на COVID-19
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Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус закликав продовжити дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції, щоб уникнути зараження COVID-19. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X (колишній Twitter).

«Захворювання дихальних шляхів, спричинені COVID19, грипом та іншими патогенами, зростають у багатьох країнах протягом кількох тижнів, і очікується, що це продовжиться після останніх свят», - написав він.

Керівник ВООЗ дав кілька порад громадянам та урядам країн через ситуацію. Серед них, зокрема, йдеться про маски, вакцинацію та тестування.

«Як особам: обов'язково пройдіть тестування та за потреби зверніться за допомогою, оскільки лікування COVID-19 може запобігти важким захворюванням і смерті. Продовжуйте використовувати маски, вентиляцію та дистанцію, щоб зменшити вплив, і переконайтеся, що ви та ваші близькі зробили щеплення проти COVID-19 та грипу», - додав Гебрейєсус.

Нагадаємо, Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України в Україні повідомив, що у грудні в країні зареєстровано три випадки нового варіанту коронавірусу «Pirola».

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