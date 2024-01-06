Трагедія у Броварах: у будинку виявили тіла трьох людей

Тіла чоловіка та двох жінок виявили у одному з будинків.

У суботу, 6 січня, у Броварах Київської області в одному з будинків на вулиці Шолом-Алейхема виявлено тіла трьох осіб. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

За його словами, на місці працюють правоохоронці, рятувальники, медики, представники газової служби.

Причини трагедії буде встановлено після судово-медичної експертизи.

Згодом у поліції Київщини повідомили, що сімʼя загинула через отруєння чадним газом.

«Відомо, що у приміщенні перебувало троє осіб. На жаль, усі вони загинули», - йдеться у пресслужбі поліції.

Раніше ми писали, у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який жорстоко вбив жінку у квітковому магазині.

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