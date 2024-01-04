У Києві чоловік жорстоко вбив продавчиню квітів

Зловмисником виявився 37-річний іноземець.

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який жорстоко вбив жінку у квітковому магазині.

Як повідомила Національна поліція України, інформація про виявлення жінки із тілесними ушкодженнями у приміщенні квіткового магазину надійшла вранці 2 січня.

«Того вечора 54-річна продавчиня знаходилась у приміщенні квіткового магазину. Близько дванадцятої години ночі до магазину зайшов невідомий, який почав із нею бесіду та за кілька хвилин пішов з кіоску. Згодом чоловік повернувся, накинувся на жінку та хаотично наніс їй численні удари ножем по тілу», - повідомили у поліції.

Після інциденту зловмисник зняв із потерпілої золоті прикраси та зник з місця події.

У поліції додали, що однією із версій цього тяжкого злочину є вбивство з корисливих мотивів

За добу після скоєного фігуранта затримали. Ним виявився 37-річний іноземець. У нього вилучили три золоті каблучки, які належали загиблій.

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