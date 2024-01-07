25 руководителей сервисных центров МВД сняли с должностей за четыре месяца

По словам главы МВД, те, кто сегодня претендует на занятие новых должностей после реорганизации, — проходят полиграф.

Как рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко, в Украине идет реформа сервисных центров МВД. Она предполагает максимальную цифровизацию услуг и сокращение бюрократии.

По словам Игоря Клименко, Сервисные центры МВД сегодня предоставляют услуги быстро, удобно и надежно. Граждане экономят собственное время, имеют возможность заказать документы удаленно и получить их даже за границей.

Кроме того, в рамках реформы за последние четыре месяца сняты с должностей 25 руководителей региональных и территориальных сервисных центров.

Министр внутренних дел отметил, что те, кто сегодня претендует на занятие новых должностей после реорганизации, — проходят полиграф.

«В каждом региональном сервисном центре, то есть в каждой области, есть небольшое подразделение внутренней безопасности. Оно занимается соответственно только сервисными подразделениями. Мы продолжаем такие реализации в рамках расследований по выявлению таких лиц», - подчеркнул Игорь Клименко.

Как мы писали, Главный сервисный центр МВД обнародовал объявления о новых вакансиях.

В частности, в Днепропетровской, Запорожской, Львовской и Ивано-Франковской областях ищут руководителей территориальных сервисных центров МВД.

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