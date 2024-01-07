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  1. В Україні

25 керівників сервісних центрів МВС зняли з посад за чотири місяці

13:39, 7 січня 2024
За словами очільника МВС, ті, хто сьогодні претендує на заняття нових посад після реорганізації, — проходять поліграф.
25 керівників сервісних центрів МВС зняли з посад за чотири місяці
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Як розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, в Україні триває реформа сервісних центрів МВС. Вона передбачає максимальну цифровізацію послуг та скорочення бюрократії, а громадяни економлять власний час, мають можливість замовити документи віддалено та отримати їх навіть за кордоном.

За словами Ігоря Клименка, Сервісні центри МВС сьогодні надають послуги швидко, зручно та надійно.

Окрім того, у рамках реформи за останні чотири місяці зняті з посад 25 керівників регіональних та територіальних сервісних центрів.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що ті, хто сьогодні претендує на заняття нових посад після реорганізації, — проходять поліграф.

«У кожному регіональному сервісному центрі, тобто в кожній області, є невеликий підрозділ внутрішньої безпеки. Він займається відповідно тільки сервісними підрозділами. Ми продовжуємо такі реалізації у рамках розслідувань щодо виявлення таких осіб», — підкреслив Ігор Клименко.

Як ми писали, Головний сервісний центр МВС оприлюднив оголошення про нові вакансії.

Зокрема, у Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській та Івано-Франківській областях шукають керівників територіальних сервісних центрів МВС.

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