Вакансії: у чотирьох областях шукають керівників територіальних сервісних центрів МВС

Відкриті вакансії керівників територіальних сервісних центрів МВС у Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській та Івано-Франківській областях.

Головний сервісний центр МВС оприлюднив оголошення про нові вакансії.

Зокрема, у Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській та Івано-Франківській областях шукають керівників територіальних сервісних центрів МВС.

Обов’язки майбутнього керівника:

Належно організовувати роботу ТСЦ МВС для надання якісних послуг громадянам та бізнесу.

Впроваджувати нові технологічні рішення.

Контролювати дотримання персоналом законності при наданні адмінпослуг.

Координувати безперебійну роботу електронної черги.

Спробуйте свої сили, якщо:

Маєте вищу освіту

Маєте досвід роботи на посадах державної служби або керівний досвід на підприємствах не менше 2 років.

Добре знаєте законодавство у сфері безпеки дорожнього руху, надання адміністративних послуг, розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації.

Маєте навички управління персоналом.

Резюме можна надіслати на електронну пошту: [email protected] , а з детальною інформаціює ознайомитися за номером: 044 374 10 74

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