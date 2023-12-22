Вакансії: у чотирьох областях шукають керівників територіальних сервісних центрів МВС

Головний сервісний центр МВС оприлюднив оголошення про нові вакансії.
Зокрема, у Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській та Івано-Франківській областях шукають керівників територіальних сервісних центрів МВС.
Обов’язки майбутнього керівника:
- Належно організовувати роботу ТСЦ МВС для надання якісних послуг громадянам та бізнесу.
- Впроваджувати нові технологічні рішення.
- Контролювати дотримання персоналом законності при наданні адмінпослуг.
- Координувати безперебійну роботу електронної черги.
Спробуйте свої сили, якщо:
- Маєте вищу освіту
- Маєте досвід роботи на посадах державної служби або керівний досвід на підприємствах не менше 2 років.
- Добре знаєте законодавство у сфері безпеки дорожнього руху, надання адміністративних послуг, розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації.
- Маєте навички управління персоналом.
Резюме можна надіслати на електронну пошту: [email protected] , а з детальною інформаціює ознайомитися за номером: 044 374 10 74
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