В парку «Партизанська Слава» та біля озера Великого знесуть кафе

Суд зобов’язав товариство знести самочинно збудовані об’єкти на території парку «Партизанська Слава» та озера Великого.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Прокуратура через суд зобов’язала товариство знести самочинно збудовані об’єкти на території регіонального ландшафтного парку «Партизанська Слава» та прибережній захисній смузі озера Великого, що входить до ландшафтного заказника «Червонохуторські озера». Крім того, це товариство було зобов'язане привести земельну ділянку у належний стан. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Виявлено, що організація несанкціоновано збудувала кафе на земельній ділянці площею 0,17 гектара, вартістю 8,5 мільйонів гривень, що відноситься до природно-заповідного та водного фондів.

Згідно з чинним законодавством, регіональні ландшафтні парки і заказники природи вважаються природно-заповідними об'єктами, а будівництво на їх території, особливо комерційних споруд, є забороненим.

З метою захисту прав місцевої громади, Спеціалізована екологічна прокуратура подала позов до цього товариства з вимогою усунути перешкоди у володінні та розпорядженні земельною ділянкою.

Рішенням Верховного Суду позов прокуратури було визнано обгрунтованим. Товариству було наказано припинити володіння нерухомим майном, знести незаконно побудовані споруди і звільнити земельну ділянку від тимчасових споруд.

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