В парке «Партизанская Слава» и возле озера Великого снесут кафе

Суд обязал общество снести самовольно построенные объекты на территории парка «Партизанская Слава» и озера Великого.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Прокуратура через суд обязала общество снести самовольно построенные объекты на территории регионального ландшафтного парка "Партизанская Слава" и прибрежной защитной полосе озера Великого, входящего в ландшафтный заказник "Червонохуторские озера". Кроме того, это общество было обязано привести земельный участок в надлежащее состояние. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Выявлено, что организация несанкционированно построила кафе на земельном участке площадью 0,17 гектара, стоимостью 8,5 миллионов гривен, что относится к природно-заповедному и водному фондам.

Согласно действующему законодательству, региональные ландшафтные парки и заказники природы считаются природно-заповедными объектами, а строительство на их территории, особенно коммерческих сооружений, является запрещенным.

С целью защиты прав местной общины, Специализированная экологическая прокуратура подала иск к этому обществу с требованием устранить препятствия во владении и распоряжении земельным участком.

Решением Верховного Суда иск прокуратуры был признан обоснованным. Обществу было предписано прекратить владение недвижимым имуществом, снести незаконно построенные сооружения и освободить земельный участок от временных сооружений.

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