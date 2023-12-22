Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Глава Рады судей требует от ГСА проверить информацию о невыплате судейского вознаграждения демобилизованному судье Энергодарского городского суда

Председатель РСУ обратился к ГСА с требованием проверить информацию о судье Энергодарского городского суда, демобилизованном из Вооруженных Сил, и немедленно привести деятельность ТУ ГСА по выплате судейского вознаграждения в соответствие с законодательством.

За деятельность ГСА в сфере цифровизации будет отвечать заместитель председателя Ольга Булка

ГСА утвердила новую схему распределения полномочий, из которой следует, что за цифровизацию пока отвечает заместитель председателя ГСА Ольга Булка.

Работникам аппаратов судов смогут обеспечить повышение зарплаты, — ГСА согласовала перераспределение с ВСП

Расчет стимулирующих выплат произведен, исходя из 70% от должностного оклада за период январь – декабрь 2023 года для работников аппаратов судов и 40% для работников других органов.

В Верховной Раде инициируют увольнение Министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной, – за «провал работы с ветеранами»

Неэффективное использование средств Минветеранов, отсутствие действенного механизма предоставления ветеранам услуг физической и психологической реабилитации - за что в Раде хотят уволить министра по делам ветеранов Юлию Лапутину.

99% деклараций чиновников не были охвачены системным контролем со стороны НАПК, - Артем Сытник объяснил, почему они не попадали на полную проверку

«Все ожидали, что будут проверяться все декларации, но такого ресурса у НАПК не было, поэтому большая часть деклараций не охватывалась полной проверкой НАПК», - отметил замглавы НАПК Артем Сытник.

  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Работникам аппаратов судов смогут обеспечить повышение зарплаты, — ГСА согласовала перераспределение с ВСП

15:37, 22 декабря 2023
Расчет стимулирующих выплат произведен, исходя из 70% от должностного оклада за период январь – декабрь 2023 года для работников аппаратов судов и 40% для работников других органов.
Работникам аппаратов судов смогут обеспечить повышение зарплаты, — ГСА согласовала перераспределение с ВСП
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

21 декабря Высший совет правосудия согласовал представленные Государственной судебной администрацией предложения по перераспределению расходов между судами и учреждениями.

Как указывает ГСА, благодаря перераспределению будет обеспечено повышение уровня заработной платы работников аппаратов судов и органов и учреждений системы правосудия. При этом расчет стимулирующих выплат осуществлен исходя из 70% от должностного оклада за период январь – декабрь 2023 года для работников аппаратов судов и 40% для работников других органов.

При расчете потребности в дополнительных средствах ГСА Украины был применен рейтинг в зависимости от загруженности судов при рассмотрении дел. Увеличение бюджетных ассигнований осуществляется за счет сверхплановых поступлений в специальный фонд государственного бюджета в сумме 538,4 млн грн и перераспределения неиспользованного судейского вознаграждения в сумме 259,8 млн гривен.

Также согласовано дополнительное выделение судам за счет сверхплановых поступлений средств в сумме 70,4 млн. грн. для приобретения судам компьютерной техники. Кроме того, перераспределены между судами и учреждениями средства в сумме 44,9 млн. грн. на текущие расходы и оплату коммунальных услуг и энергоносителей.

Напомним, как ранее предупреждала «Судебно-юридическая газета», в Государственной судебной администрации анонсировали увеличение размера заработной платы для работников аппаратов судов в конце 2023 года. Так, размер стимулирующих выплат предлагалось увеличить на 70%.

Как рассказал 12 декабря членам Высшего совета правосудия и. о. главы ГСА Максим Пампура, предполагается, что по сравнению с началом 2023 года размер заработной платы изменится следующим образом.

Если в начале 2023 года средняя заработная плата в местных общих судах составляла 13 600 гривен в месяц, то в конце года она будет составлять 16 900 гривен.

Заработная плата у секретарей судебного заседания вырастет с 8400 гривен до 12 000 гривен.

У главных специалистов, работающих в местных общих судах, заработную плату планируется повысить с 11 200 гривен до 15 400 гривен.

Что касается местных специализированных судов, то есть административных и хозяйственных судов, то повышение заработной платы там запланировано следующее.

Если в начале года средняя заработная плата в местных специализированных судах составляла 15 800 гривен, то в конце года она будет составлять 20 300 гривен.

При этом если в начале года секретари судебного заседания местных специализированных судов получали 10 000 гривен, то в конце года они будут получать 13 600 гривен.

Также будет повышена заработная плата главных специалистов, работающих в местных специализированных судах. По расчетам ГСА, их заработная плата вырастет с 11 600 гривен в начале года до 15 900 гривен в конце 2023 года.

Соответственно повышение заработной платы запланировано и для работников аппаратов апелляционных судов.

Так, если в начале года средняя заработная плата в аппарате апелляционных судов составляла 17 000 гривен, то в конце года она может достичь 20 600 гривен.

Заработная плата секретарей судебного заседания при средней зарплате в 10 400 гривен в начале года может достигнуть 14 200 гривен в конце 2023 года.

Соответственно, заработная плата главных специалистов апелляционных судов с 11 800 гривен достигнет 16 000 гривен.

Авторы: Наталья Мамченко и Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Станіслав Голубицький
    Станіслав Голубицький
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Інна Ступакова
    Інна Ступакова
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду