Кабмин освободил от НДС и пошлины импортные беспилотники, радиостанции и антидроновые ружья

Ряд товаров, необходимых для обороны, освободили от налогов до 1 января 2025 года.

Иллюстративное фото \ Источник: censor.net

В пятницу, 22 декабря, Кабинет министров продлил срок освобождения от импортных пошлин и налога на добавленную стоимость широкого спектра продукции, необходимой для оборонных возможностей Украины. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Сегодня (22 декабря – ред.) продолжаем освобождение от НДС и пошлины до 1 января 2025 года на следующие категории товаров: беспилотники, оптические прицелы, прицелы ночного видения, моноочки и биноочки, переносные радиостанции, антидроновые ружья и многое другое», - пишет он.

По его словам, все это нужно, чтобы еще лучше обеспечить наши силы безопасности и обороны.

Ранее мы писали, что Рада освободила от НДС и пошлины средства радиоэлектронной борьбы.

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