Кабмін звільнив від ПДВ та мита імпортні безпілотники, радіостанції та антидронові рушниці

Низку товарів, необхідних для оборони, звільнили від податків до 1 січня 2025 року.

Ілюстративне фото \ Джерело: censor.net

У п’ятницю, 22 грудня, Кабінет міністрів продовжив термін звільнення від імпортного мита та податку на додану вартість широкого спектру продукції, необхідної для оборонних можливостей України. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Сьогодні (22 грудня – ред.) продовжуємо звільнення від ПДВ та мита до 1 січня 2025 року на наступні категорії товарів: безпілотники, оптичні приціли, приціли нічного бачення, монокуляри та бінокуляри, переносні радіостанції, антидронові рушниці та багато іншого», - паписав він.

За його словами, все це потрібно, аби ще краще забезпечити наші Сили безпеки та оборони.

Раніше ми писали, що Рада звільнила від ПДВ та мита засоби радіоелектронної боротьби.

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