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  1. Законодавство

Рада звільнила від ПДВ та мита засоби радіоелектронної боротьби

14:34, 20 грудня 2023
Парламент спростив ввезення в Україну РЕБів та радіолокаційних комплексів для армії.
Рада звільнила від ПДВ та мита засоби радіоелектронної боротьби
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У середу, 20 грудня, Верховна Рада схвалила одразу за основу та в цілому 2 законопроєкти №10341 та №10342 щодо звільнення від ПДВ та мита ввезення в Україну РЕБів, радіолокаційних комплексів для армії. Про це повідомили нардепи у соцмережах.

За – двічі по 323 нардепів.

Згідно із проєктами, доповнюються переліки товарів оборонного призначення, що звільняються від оподаткування ввізним митом, новими кодами 8526 10 00 90 і 3926 20 00 00 (товар «фурнітура, що використовується для оснащення військових») УКТ ЗЕД.

Крім того, законопроєкти також звільняють від ПДВ радіолокаційні прилади, що класифікуються у товарній підкатегорії 8526 10 00 90 УКТ ЗЕД, що ввозяться на митну територію України та постачаються  на митній території України як товари оборонного призначення.

Раніше ми писали, що Урядовці внесли низку змін до Порядку реалізації експериментального проєкту щодо здійснення оборонних закупівель безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби вітчизняного виробництва.

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