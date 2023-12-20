Рада освободила от НДС и пошлины средства радиоэлектронной борьбы

Парламент упростил ввоз в Украину РЭБов и радиолокационных комплексов для армии.

В среду, 20 декабря, Верховная Рада одобрила сразу за основу и в целом 2 законопроекта №10341 и №10342 по освобождению от НДС и пошлины ввоза в Украину РЭБов, радиолокационных комплексов для армии. Об этом сообщили нардепы в соцсетях.

За – дважды по 323 нардепа.

Согласно проектам, дополняются освобождаемые от налогообложения ввозной пошлиной перечни товаров оборонного назначения новыми кодами 8526 10 00 90 и 3926 20 00 00 (товар «фурнитура, используемая для оснащения военных») УКТ ВЭД.

Кроме того, законопроекты также освобождают от НДС радиолокационные приборы, классифицируемые в товарной подкатегории 8526 10 00 90 УКТ ВЭД, ввозимые на таможенную территорию Украины и поставляемые на таможенной территории Украины как товары оборонного назначения.

Ранее сообщалось, что Чиновники внесли ряд изменений в Порядок реализации экспериментального проекта по осуществлению оборонных закупок беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы отечественного производства.

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