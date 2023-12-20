Беспилотники и средства РЭБ будут покупать по-новому: Правительство внесло изменения в процедуру закупок

Новации обеспечат возможность вносить изменения в уже заключенные договоры на изготовление и поставку беспилотных систем и/или средств РЭБ, если возникают нештатные ситуации.

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Чиновники внесли ряд изменений в Порядок реализации экспериментального проекта по осуществлению оборонных закупок беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы отечественного производства.

Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.

Там объяснили, что новации обеспечат возможность вносить изменения в уже заключенные договоры на изготовление и поставку беспилотных систем (их составных частей) и/или средств радиоэлектронной борьбы (их составных частей), если возникают нештатные ситуации, например перебои с поставкой комплектующих из других стран.

В то же время внесение изменений в уже заключенные договоры потребует подтверждения объективных обстоятельств заключением Торгово-промышленной палаты и другими подвергающими документами. Максимальный срок продления действия таких договоров не может превышать 60 календарных дней, при этом общий срок исполнения договора не может превышать 12 месяцев со дня осуществления предварительной оплаты.

Вопросы осуществления оборонных закупок беспилотных систем отечественного производства урегулированы Порядком реализации экспериментального проекта по осуществлению оборонных закупок беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы отечественного производства, утвержденным постановлением КМУ от 24 марта 2023 г. № 256.

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