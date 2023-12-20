Безпілотники та засоби РЕБ купуватимуть по-новому: Уряд вніс зміни до процедури закупівель

Новації забезпечать можливість вносити зміни до вже укладених договорів на виготовлення і поставку безпілотних систем та/або засобів РЕБ, якщо виникають нештатні ситуації.

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Урядовці внесли низку змін до Порядку реалізації експериментального проєкту щодо здійснення оборонних закупівель безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби вітчизняного виробництва.

Про це повідомили у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Там пояснили, що новації забезпечать можливість вносити зміни до вже укладених договорів на виготовлення і поставку безпілотних систем (їхніх складових частин) та/або засобів радіоелектронної боротьби (їхніх складових частин), якщо виникають нештатні ситуації, наприклад перебої з постачанням комплектуючих з інших країн.

Водночас внесення змін до вже укладених договорів вимагатиме підтвердження об’єктивних обставин висновком Торгово-промислової палати та іншими підверджуючими документами. Максимальний термін продовження дії таких договорів не може перевищувати 60 календарних днів, при цьому загальний термін виконання договору не може бути більше 12 місяців з дня здійснення попередньої оплати.

Питання здійснення оборонних закупівель безпілотних систем вітчизняного виробництва врегульовані Порядком реалізації експериментального проєкту щодо здійснення оборонних закупівель безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби вітчизняного виробництва, затвердженим постановою КМУ від 24 березня 2023 р. № 256.

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