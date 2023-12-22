Чи працюватиме пошта в новорічно-різдвяні свята: подробиці

В «Укрпошті» та «Новій пошті» розповіли про графіки роботи під час свят.

Джерело фото: ЦТС

Поштові оператори України «Укрпошта» та «Нова пошта» повідомили свої графіки роботи на період новорічно-різдвяних свят, попереджаючи про зміни у вихідні дні. За повідомленням на сайті «Укрпошти», їхні відділення працюватимуть 25 і 31 грудня за звичним графіком, без будь-яких скорочень. Проте 1 січня заплановано відзначити як вихідний день.

Щодо «Нової пошти», у компанії було оголошено про індивідуальний графік роботи відділень у святкові дні. На Різдво та Новий рік переважна більшість відділень матимуть наступний режим роботи:

31 грудня – з 9:00 до 17:00;

1 січня – вихідний;

у інші дні – за стандартним графіком.

Представники компанії також зазначили, що деякі відділення матимуть індивідуальний графік роботи. Для отримання точної інформації про графік роботи конкретного відділення рекомендується скористатися посиланням на веб-сайт компанії.

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