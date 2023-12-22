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У Верховній Раді ініціюють звільнення Міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної, - за «провал роботи з ветеранами»

Неефективне використання коштів Мінветеранів, відсутність дієвого механізму надання ветеранам послуг фізичної, і психологічної реабілітації, - за що у Раді хочуть звільнити міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну.

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У Верховній Раді ініціюють звільнення Міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної, - за «провал роботи з ветеранами»

15:14, 22 грудня 2023
Неефективне використання коштів Мінветеранів, відсутність дієвого механізму надання ветеранам послуг фізичної, і психологічної реабілітації, - за що у Раді хочуть звільнити міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну.
У Верховній Раді ініціюють звільнення Міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної, - за «провал роботи з ветеранами»
Джерело фото: 5.ua
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У парламенті будуть ставити питання про звільнення Міністра у справах ветеранів України Юлії Лапутіної.

«З огляду на бездіяльність і провал роботи з ветеранами профільної міністерки Юлії Лапутіної звернулась до керівництва нашої фракції з ініціативою зареєструвати постанову про її звільнення. Підготувала аргументи. А їх багато», - пояснила народний депутат від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк.

Як зазначила нардеп, аргументи наступні:

  • «за результатами аудиту Рахунковою палатою встановлено факти неефективного використання Міністерством коштів державного бюджету у 2019-2022 роках на загальну суму 182,1 млн грн (нерезультативне — 178,2 млн грн, неекономне — 3,9 млн грн), порушення бюджетного законодавства - 223,3 млн грн, законодавства про публічні закупівлі — 0,3 млн грн, інші порушення — 4,8 млн гривень;
  • Міністерством не проведено огляд витрат щодо соціального захисту ветеранів у частині удосконалення способу організації та надання послуг, підвищення доступності, ефективності та результативності послуг з психологічної допомоги, соціальної та професійної адаптації, санаторно-курортного лікування, розвитку спорту ветеранів;
  • в Україні досі немає дієвого механізму надання ветеранам послуг фізичної, і психологічної реабілітації. Міжнародні протоколи надання послуг з психологічної реабілітації не використовуються, а розроблення власних стандартів Міністерство як уповноважений державний орган не ініціювало
  • Центр соціально-психологічної реабілітації в смт Бородянка в порушення плану пріоритетних дій уряду не введено в експлуатацію.
  • Міністерством не впроваджено інклюзивну трирівневу систему надання безоплатної психологічної ветеранам і їхнім родинам;
  • на розгляд Верховної Ради досі не внесено законопроект про реабілітацію та відновлення ветеранів війни, який мало розробити Міністерство;
  • Міністерством не розроблено акти щодо організації профілактичних медичних оглядів ветеранів війни та членів їхніх сімей;
  • Міністерством провалено комунікацію з рідними загиблих ветеранів щодо створення Національного військового кладовища».

«Я щодня отримую звернення ветеранських організацій щодо беззмістовності і нещадності цього органу, який створювався задля відстоювання інтересів ветеранів, а не розбазарювання державних коштів.

Давид Арахамія сказав мені особисто, що Лапутіна буде звільнена до кінця січня наступного року. І пообіцяв: якщо не буде, він підпише проект моєї постанови», - пояснила депутат.

Слід зазначити, що 7 грудня представники ветеранського руху на спільному брифінгу висловили невдоволення діяльністю Мінветеранів.

Автор: Наталя Мамченко

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