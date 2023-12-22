В Верховной Раде инициируют увольнение Министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной, – за «провал работы с ветеранами»

Неэффективное использование средств Минветеранов, отсутствие действенного механизма предоставления ветеранам услуг физической и психологической реабилитации - за что в Раде хотят уволить министра по делам ветеранов Юлию Лапутину.

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В парламенте будут ставить вопрос об увольнении Министра по делам ветеранов Украины Юлии Лапутиной.

«Учитывая бездействие и провал работы с ветеранами профильной министерка Юлии Лапутиной обратилась к руководству нашей фракции с инициативой зарегистрировать постановление об увольнении. Подготовила аргументі. А их много», – объяснила народный депутат от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк.

Как отметила нардеп, аргументы следующие:

«по результатам аудита Счетной палатой установлены факты неэффективного использования Министерством средств государственного бюджета в 2019-2022 годах на общую сумму 182,1 млн грн (нерезультативное – 178,2 млн грн, неэкономное – 3,9 млн грн), нарушение бюджетного законодательства – 223,3 млн грн, законодательства о публичных закупках – 0,3 млн грн, другие нарушения – 4,8 млн гривен;

Министерством не проведен обзор расходов по социальной защите ветеранов в части усовершенствования способа организации и предоставления услуг, повышения доступности, эффективности и результативности услуг психологической помощи, социальной и профессиональной адаптации, санаторно-курортного лечения, развития спорта ветеранов;

в Украине до сих пор нет действенного механизма предоставления ветеранам услуг физической и психологической реабилитации. Международные протоколы предоставления услуг по психологической реабилитации не используются, а разработка собственных стандартов Министерство как уполномоченный государственный орган не инициировало

Центр социально-психологической реабилитации в пгт Бородянка в нарушение плана приоритетных действий правительства не введен в эксплуатацию.

Министерством не внедрена инклюзивная трехуровневая система предоставления бесплатной психологической ветеранам и их семьям;

на рассмотрение Верховной Рады до сих пор не внесен законопроект о реабилитации и восстановлении ветеранов войны, который должно было разработать Министерство;

Министерством не разработаны акты по организации профилактических медицинских осмотров ветеранов войны и членов их семей;

Министерством провалена коммуникация с родными погибших ветеранов по созданию Национального военного кладбища».

«Я ежедневно получаю обращение ветеранских организаций по поводу бессодержательности и беспощадности этого органа, который создавался для отстаивания интересов ветеранов, а не разбазаривания государственных средств.

Давид Арахамия сказал мне лично, что Лапутина будет уволена до конца января следующего года. И пообещал: если не будет, он подпишет проект моего постановления», – объяснила депутат.

Следует отметить, что 7 декабря представители ветеранского движения на совместном брифинге выразили недовольство деятельностью Минветеранов.

Автор: Наталья Мамченко

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