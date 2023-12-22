Военная служба и мобилизация: в Раде отметили, что новый законопроект находится на стадии разработки

Сейчас в текст будущего проекта постоянно вносятся изменения, потому финальной версии нет.

Фото: glavred.net

В Верховной Раде рассказали, что финальной версии нового законопроекта по военной службе и мобилизации пока нет. Документ находится в стадии разработки. Об этом рассказал секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко в комментарии «РБК-Украина».

Он отметил, что Генеральный штаб предоставил свои предложения к наработкам будущего законопроекта по военной службе и мобилизации. Также готовит свои предложения Министерство обороны.

«Все это может либо войти, либо не войти в этот документ. Сейчас сам проект закона находится в стадии разработки. Когда он будет готов и зарегистрирован - на самом деле никто точно не знает - будет ли это еще в этом году или уже в следующем», - рассказал Костенко.

По его словам, сейчас в текст будущего проекта постоянно вносятся изменения, поэтому финальной версии нет.

«Более того, в него все равно поступит немало правок от народных депутатов уже после регистрации. Поэтому сейчас над ним следует хорошо без спешки поработать. Если рабочая группа поспешит и не выверит все нормы – это может быть в будущем проблемный законопроект», - добавил секретарь комитета Рады.

Ранее в Верховной Раде представили доработанный законопроект по изменению правил мобилизации, военного учета, прохождению службы. В нем учтены замечания Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Обновленную версию опубликовала депутат от "Слуги народа" Марьяна Безугла.

Также мы писали, какие замечания предоставил Валерий Залужный к законопроекту об усилении мобилизации.

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