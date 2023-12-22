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  1. В Украине

В Украине упростили процедуры получения льготных удостоверений членам семей погибших или пропавших без вести военных

20:18, 22 декабря 2023
Кабмин усовершенствовал порядок выдачи удостоверений на право пользования льготами членам семей погибших или пропавших без вести военных.
В Украине упростили процедуры получения льготных удостоверений членам семей погибших или пропавших без вести военных
Источник фото: lexinform.com.ua
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Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило об усовершенствовании процедуры выдачи удостоверений на право пользования льготами членам семей погибших или пропавших без вести военнослужащих. Эта инициатива предусматривает изменения в Постановление от 28.05.1993 № 379, утвержденные сегодня на заседании Кабинета Министров.

Изменения внесены с целью упрощения процедуры получения удостоверений, подтверждающих право на льготы для членов семей военных, погибших или пропавших без вести. Согласно обновленному документу, определены следующие основные пункты:

- Процедура обращения за получением удостоверения.

- Четкие требования к получению удостоверений.

- Перечень документов, подтверждающих право на получение удостоверений.

- Органы, ответственные за выдачу удостоверений.

В процессе разработки и согласования этого документа на совещаниях по ветеранской политике активно обсуждались и решались все возникающие вопросы. Совершенствование механизма выдачи удостоверений стало ключевым шагом для упрощения и уточнения этого процесса.23

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