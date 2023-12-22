В Украине упростили процедуры получения льготных удостоверений членам семей погибших или пропавших без вести военных

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило об усовершенствовании процедуры выдачи удостоверений на право пользования льготами членам семей погибших или пропавших без вести военнослужащих. Эта инициатива предусматривает изменения в Постановление от 28.05.1993 № 379, утвержденные сегодня на заседании Кабинета Министров.
Изменения внесены с целью упрощения процедуры получения удостоверений, подтверждающих право на льготы для членов семей военных, погибших или пропавших без вести. Согласно обновленному документу, определены следующие основные пункты:
- Процедура обращения за получением удостоверения.
- Четкие требования к получению удостоверений.
- Перечень документов, подтверждающих право на получение удостоверений.
- Органы, ответственные за выдачу удостоверений.
В процессе разработки и согласования этого документа на совещаниях по ветеранской политике активно обсуждались и решались все возникающие вопросы. Совершенствование механизма выдачи удостоверений стало ключевым шагом для упрощения и уточнения этого процесса.23
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