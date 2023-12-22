Ситуация на границе с Польшей: очереди грузовиков растянулись на 40-60 километров

В очередях въезда в Украину ожидают около 3900 грузовиков.

Фото: Getty Images

По состоянию на 22 декабря в очередях на границе с Польшей на въезд в Украину ожидают около 3900 грузовиков. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Так, в очереди пересечения границы в Украину в Польше ожидают примерно 1700 грузовиков только перед пунктом пропуска в Дорогуске.

Как сообщает польское агентство РАР со ссылкой на данные польской полиции, перед границей стоит очередь на растаможку протяженностью 43 километра.

Комиссар Ева Чиж сообщает, что очередь перед Дорогуском 22 декабря доходит до города Анусин в гмине Седлище.

«В ней примерно 1,7 тысяч грузовиков. Время ожидания таможенного оформления – 280 часов», - рассказала она.

Перевозчики, заблокировавшие границу, пропускают три транспортных средства в час: один коммерческий транспорт, один, перевозящий скоропортящиеся продукты, животных или живые цветы, и одну автоцистерну или транспорт опасных материалов. Однако гуманитарную помощь после проверки документов службами пускают раз в пол часа.

В то же время в полиции Томашова-Любельского сообщили, что очередь из 760 грузовиков к переходу в Гребенном-Раве-Русской достигает примерно 60 км. Время ожидания на оформление – 180 часов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.