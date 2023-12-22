Кабмин назначил нового заместителя Дмитрия Кулебы и заместителя главы Госрезерва

В то же время Кабинет Министров уволил с должностей заместителя главы НАГС и главы Госрезерва.

Источник фото: kmu.gov.ua

В пятницу, 22 декабря, Кабинет Министров провел заседание, в ходе которого рассмотрел среди прочего кадровые вопросы. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, во время заседания Правительство приняло распоряжение о назначении Ирины Боровец заместителем Министра иностранных дел Украины.

Также была назначена Янина Кривда заместителем главы Государственного агентства резерва Украины.

В то же время, Кабинет Министров уволил с должности заместителя главы Национального агентства Украины по вопросам государственной службы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгения Сосновского и Дмитрия Бабака с должности заместителя главы Государственного агентства резерва Украины.

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