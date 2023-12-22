Кабмін призначив нового заступника Дмитра Кулеби та заступника очільника Держрезерву

Водночас Кабінет Міністрів звільнив з посад заступника голови НАДС та голови Держрезерву.

Джерело фото: kmu.gov.ua

У п'ятницю, 22 грудня, Кабінет Міністрів провів засідання під час якого розглянув серед іншого кадрові питання. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, під час засідання Уряд ухвалив розпорядження про призначення Ірини Боровець заступником Міністра закордонних справ України.

Також було призначено Яніну Кривду заступником голови Державного агентства резерву України.

Водночас Кабінет Міністрів звільнив з посади заступника голови Національного агентства України з питань державної служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Євгена Сосновського та Дмитра Бабака з посади заступника голови Державного агентства резерву України.

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