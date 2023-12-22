Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 22 грудня

Внесено зміни до постанови КМУ від 02.02.2011 N 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів».

У п’ятницю, 22 грудня, Кабінет Міністрів провів засідання. Які рішення ухвалили, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Схвалено проект Закону «Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю, Протоколу між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про вилучення з режиму вільної торгівлі до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю від 17 грудня 1992 року та Протоколу між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю від 17 грудня 1992 року». Законопроектом пропонується у звʼязку з докорінною зміною обставин припинити дію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю, вчиненої 17.12.1992 в м. Києві та ратифікованої Законом України від 19.03.1999 Nº 531-XIV; Протоколу між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про вилучення з режиму вільної торгівлі до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю від 17.12.1992, вчиненого 13.02.1998 в м. Києві та ратифікованого Законом України від 19.03.1999 Nº 531-XIV та Протоколу між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю від 17.12.1992, вчиненого 18.10.2005 в Мінську та ратифікованого Законом України від 20.12.2006 Nº 500-V.

Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення законодавства в сфері здійснення лобіювання». Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, які передбачають: настання відповідальності за здійснення лобіювання без реєстрації; відповідальність за неподання або несвоєчасне подання звіту субʼєктом лобіювання, подання завідомо недостовірних відомостей субʼєктом лобіювання до Реєстру прозорості, неподання або несвоєчасне подання до Національного агентства з питань запобігання корупції заяви про припинення здійснення лобіювання, здійснення лобіювання в інтересах особи, яка не може бути бенефіціаром відповідно до вимог ЗУ «Про доброчесне лобіювання та адвокацію в Україні», або укладення субʼєктом лобіювання договору про надання послуг з лобіювання з особою, яка не може бути клієнтом відповідно до вимог ЗУ «Про доброчесне лобіювання та адвокацію в Україні»; вчинення дій чи прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів під час лобіювання; розширення повноважень працівників Національного агентства з питань запобігання корупції шляхом надання їм повноважень щодо складання протоколів за вищенаведеними статтями.

Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо імплементації деяких положень Митного кодексу Європейського Союзу». Законопроект має на меті впровадження європейських практик у здійснення митної справи в Україні, наближення національного законодавства до законодавства Європейського союзу на виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Проектом Закону пропонується запровадити концепцію митного представництва, аналогічну тій, що функціонує в країнах ЄС, визначивши загальні засади представництва, розділення видів представництва на пряме та непряме, розмежування відповідальності субʼєкта зовнішньоекономічної діяльності та митного представника; удосконалити критерії надання авторизацій, як наслідок існуючої необхідності в усуненні неточностей формулювань після початку розгляду заяв про надання авторизації на застосування спрощень. Також запроваджується європейський підхід щодо узагальнення положень стосовно митних режимів, зокрема, шляхом доповнення Митного кодексу новими статтями, які передбачають зміни щодо: авторизацій для поміщення товарів у митні режими імпорту (в частині процедури кінцевого використання), тимчасового ввезення, переробки на митній території, переробки за межами митної території; запровадження умови зберігання документів та ведення записів як умови отримання авторизації; визначення механізму передачі прав та обовʼязків утримувача авторизації (утримувача процедури); надання можливості переміщення товарів, які перебувають під митним контролем, у рамках відповідного митного режиму, без поміщення товарів у митний режим транзиту; розширення переліку звичайних операцій з товарами та чіткого регламентування вимог до їх здійснення тощо.

Установлено, що після завершення реалізації протягом 2018-2023 років пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів відповідно до постанови КМУ від 05.09.2018 N 707 «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів» бюджетні установи можуть долучатися до програми державних гарантій медичного обслуговування населення як надавачі медичних послуг за пакетами медичних послуг з надання медичної допомоги методом трансплантації шляхом укладення в установленому порядку договорів про медичне обслуговування населення з Національною службою здоровʼя з 01.01.2024; забезпечують безоплатність надання медичних послуг за пакетами медичних послуг з надання медичної допомоги методом трансплантації та використовують кошти, отримані за договорами про медичне обслуговування населення з Національною службою здоровʼя за пакетами медичних послуг з надання медичної допомоги методом трансплантації, для організації та надання таких послуг. Затверджено перелік бюджетних установ, щодо яких застосовуються виключення. Внесено зміни до постанов КМУ від 17.09.1996 N 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоровʼя та вищих медичних навчальних закладах» та від 28.03.2018 N 391 «Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення» з метою врегулювання питання надання платних послуг з надання медичної допомоги методом трансплантації та встановлення виключення до вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, в частині реєстрації надавача як юридичної особи (крім державної або комунальної установи).

Відтерміновано набрання чинності постановою КМУ від 27.12.2018 N 1150 «Про норми харчування осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, місцях тимчасового тримання Державної прикордонної служби, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках для дітей та інших місцях тримання Національної поліції та спеціально відведених місцях для тимчасового тримання (ізоляторах тимчасового тримання) Служби безпеки» з 01.01.2024 до 01.01.2025.

Внесено зміни у додатки 2 і 6 до постанови КМУ від 16.09.2020 N 844 «Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». Запроваджено нанесення спеціального маркування на захисне покриття бланків національного посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, що надасть додатковий захист. Уточнено мету внесення до бланка свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу QR-коду: передбачено, що QR-код міститиме посилання на відповідний електронний сервіс, розміщений на офіційному вебсайті Головного сервісного центру МВС, що надасть можливість перевірити відомості, внесені до такого бланка свідоцтва та підтвердити його дійсність. Установлено, що національне посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видані з використанням бланків, захисне покриття яких не містить спеціального маркування, є чинними протягом строку, на який їх було видано.

Затверджено, відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України, Порядок використання коштів державного бюджету на розвиток системи соціальних послуг. Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у загальному фонді державного бюджету за бюджетною програмою «Розвиток системи соціальних послуг». Бюджетні кошти використовуються на оплату вартості комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації експериментального проекту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості; соціальної послуги із соціального супроводу військовослужбовців та членів їх сімей у військових частинах (підрозділах) Збройних Сил, наданої надавачем соціальної послуги, відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації експериментального проекту із запровадження договірної форми надання соціальної послуги із соціального супроводу військовослужбовців та членів їх сімей у військових частинах (підрозділах) Збройних Сил; окремих соціальних послуг деяким категоріям осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту з надання в закладах охорони здоровʼя, які належать до сфери управління Міністерства соціальної політики, окремих соціальних послуг деяким категоріям осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах; соціальних послуг стаціонарного догляду, підтриманого проживання для внутрішньо переміщених осіб за принципом «гроші ходять за людиною» відповідно до порядку реалізації експериментального проекту, затвердженого в установленому порядку. Внесено зміни до ряду діючих порядків реалізації експериментальних проектів та використання коштів, передбачених у державному бюджеті, повʼязаних з наданням соціальних послуг, які реалізуються Мінсоцполітики в поточному році, зокрема в частині приведення назв бюджетних програм у відповідність до додатка N 3 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2024 рік».

Внесено зміни до постанови КМУ від 02.02.2011 N 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів». Передбачено, що строк відрядження як тимчасове переведення суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя не може перевищувати один рік, а у випадках, установлених законом, загальний строк відрядження не може перевищувати два роки. При цьому у період надзвичайного чи воєнного стану та протягом 30 днів з дня його припинення або скасування строк відрядження судді як тимчасове переведення в умовах надзвичайного чи воєнного стану може перевищувати вищезазначений загальний строк відрядження.

Внесено зміни до постанови КМУ від 28.05.1993 N 379 «Про посвідчення на право користування пільгами членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби». Затверджено Порядок видачі посвідчень членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби, у якому визначено порядок звернення за отриманням посвідчення, чіткий перелік документів, на підставі яких може бути видане посвідчення; структурні підрозділи (органи), які видають посвідчення; порядок повернення (вилучення) виданого посвідчення і випадки, у яких це необхідно робити тощо. Затверджено форми посвідчень на право користування пільгами.

Внесено зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій; постанови КМУ від 29.01.2003 N 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги»; Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку з військовою агресією Російської Федерації проти України; Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сімʼї; постанови КМУ від 14.03.2018 N 182 «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр отримувачів житлових субсидій»; Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі тощо. Визначено процес доступу посадових осіб органів соціального захисту населення до структурних підсистем Єдиного соціального реєстру та врегульовано питання формування отримувачами житлових субсидій та пільговиками документів, що підтверджують їх статус, засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг «Портал Дія», мобільного додатка Порталу Дія, веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду та його мобільного додатка.

Внесено зміни до постанови КМУ від 03.02.2021 N 67 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів освіти». Передбачено запровадження на період воєнного стану для медичних працівників закладів освіти державної і комунальної форми власності, які здійснюють свої обовʼязки безпосередньо на робочому місці в закладах освіти, у яких освітній процес здійснюється за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти, доплату за роботу у несприятливих умовах праці та надання здобувачам освіти психологічної підтримки в розмірі 20 відсотків посадового окладу, визначеного за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки. Така доплата встановлюється за умови проходження медичними працівниками онлайн-курсу «Ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги із використанням керівництва mhGAP», що підтверджується відповідним документом.

Доповнено категорії обʼєктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах, закладами освіти державної та комунальної форми власності.

Установлено, відповідно до підпункту 2 пункту 22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення», Бюджетного кодексу України, що з 1 січня 2024 р. по 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан, вимоги підпунктів 2 і 2-1 пункту 3 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 № 228, у частині погодження з Міністерством фінансів кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду і штатних розписів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, що належать до сектору безпеки і оборони та мають у своєму підпорядкуванні військові формування і правоохоронні органи, та внесення змін до цих документів не застосовуються; головні розпорядники коштів державного бюджету, що належать до сектору безпеки і оборони не вносять зміни до паспортів бюджетних програм, видатки за якими спрямовуються на національну безпеку і оборону та подають у місячний строк після припинення або скасування воєнного стану до Міністерства фінансів звіти про виконання паспортів бюджетних програм на відповідні роки, видатки за якими спрямовуються на національну безпеку і оборону. Надано Казначейству право здійснювати реєстрацію бюджетних зобовʼязань/бюджетних фінансових зобовʼязань та проведення платежів Міністерства оборони, що містять інформацію, розголошення якої під час дії воєнного стану несе загрозу національній безпеці (у тому числі відомості, що становлять державну таємницю), незалежно від суми разового платежу без подання підтвердних документів.

Внесено зміну до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2022 N 1091 «Про затвердження переліку окремих товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України транзитом здійснюється без надання митним органам забезпечення сплати митних платежів». Встановлено, що положення переліку стосовно безпілотних літальних апаратів, оптичних прицілів, коліматорних прицілів, прицілів нічного бачення або тепловізійних прицілів тощо, втрачають чинність з 01.01.2025 (замість 01.01.2024).

Викладено у новій редакції бюджет Фонду загальнообовʼязкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2023 рік. Зменшено доходи бюджету Фонду, а саме доходи бюджету Фонду за статтею «кошти державного бюджету на виплати працівникам, які вивільняються з роботи у звʼязку із достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС» з 537,0 тис. грн до 287,0 тис. грн, збільшено видатки за статтею «мікрогранти на створення або розвиток власного бізнесу з метою сприяння зайнятості населення» з 1 млрд. 800 млн. 531 тис. грн до 3 млрд. 120 млн. 716 тис. грн, а також актуалізовано залишок коштів на початок року з 2 млрд. 99 681,6 тис. грн до 2 100 млн. 70,9 тис. грн.

Доповнено перелік федерацій, які відповідно до постанови КМУ від 05.08.2015 N 573 «Про проведення експерименту щодо залучення Міністерством молоді та спорту національних спортивних федерацій з окремих олімпійських та неолімпійських видів спорту до організації і проведення спортивних заходів та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. № 695 і від 29 лютого 2012 р. № 152», беруть участь в експерименті щодо залучення Мінмолодьспортом національних спортивних федерацій з окремих олімпійських і неолімпійських видів спорту до організації та проведення спортивних заходів, всеукраїнською громадською організацією «Федерація триатлону України».

Доповнено постанову КМУ від 30.11.2016 N 929 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)» положенням, відповідно до якого у разі розміщення аптеки та/або аптечного пункту ліцензіата в приміщенні та/або на території лікувально-профілактичного закладу ліцензіат укладає договір про реімбурсацію відповідно до Порядку укладення, зміни та припинення договору про реімбурсацію та за формою, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 Nº 136. Доповнено постанову КМУ від 27.02.2019 N 136 «Деякі питання щодо договорів про реімбурсацію» положенням, згідно якого субʼєкти господарювання, аптеки та/або аптечні пункти яких розміщені у приміщенні та/або на території лікувально-профілактичного закладу, зобовʼязані укласти договір з НСЗУ з метою забезпечення в таких аптечних закладах відпуску споживачам лікарських засобів та/або медичних виробів згідно з умовами укладеного договору.

Внесено зміни до постанови КМУ від 23.12. 2020 N 1300 «Про затвердження Порядку проведення державної оцінки медичних технологій». Визначено критерії достовірності та достатності відкритої інформації під час проведення державної оцінки медичних технологій за скороченою процедурою, а також підстави для проведення державної оцінки медичних технологій за скороченою процедурою; визначено права заявника, який укладає договір з уповноваженим органом для проведення державної оцінки медичних технологій. Доручено Міністерству охорони здоровʼя вжити заходи щодо створення державного унітарного комерційного підприємства, на яке покласти виконання функцій з проведення державної оцінки медичних технологій, до 01.01.2026.

Внесено зміни до розпорядження КМУ від 12.12.2018 N 1023 «Про визначення державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» постачальником «останньої надії», якими встановлено, що державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» є постачальником «останньої надії до 31.12.2024. Внесено зміни до постанови КМУ від 05.06.2019 N 483 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обовʼязків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії», якими передбачено, що положення, які регулюють питання надання послуги із забезпечення безперебійного функціонування постачальника «останньої надії», що надається оператору системи передачі постачальником «останньої надії» діють до 31 грудня 2024 року. Рекомендовано Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розглянути питання щодо врахування у кошторисі витрат державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» на провадження ним операційної діяльності на виконання функції постачальника «останньої надії» на відповідний рік витрат на погашення податкового боргу.

Внесено зміни до постанови КМУ від 22.02.2012 N 116 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій». Замінено в назві та пункті 1 Постанови та у назві та пунктах 1-4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій, слова «політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій», слова «політики з питань молоді», слова «політики з питань молоді, національно-патріотичного виховання» словами «молодіжної політики та утвердження української національної та громадянської ідентичності» з метою приведення у відповідність до ЗУ «Про Державний бюджету України на 2024 рік» в частині зміни назви бюджетної програми.

Продовжено дію постанови КМУ від 30.12.2015 N 1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації» до 31.12.2024 (включно).

Внесено зміни до постанови КМУ від 20.08.2008 N 717 «Про затвердження Технічного регламенту мийних засобів». Відтерміновано введення поетапного обмеження вмісту фосфатів та інших сполук фосфору в мийних засобах, що використовуються для побутового та промислового застосування, після спливу 90 днів після припинення або скасування воєнного стану та надано право субʼєктам господарювання й надалі надавати на ринку мийні засоби, які будуть введенні в обіг до дати застосування відповідних обмежень і не відповідатимуть оновленим вимогам, задля уникнення дефіциту мийних засобів на ринку України. Виключено положення Технічного регламенту щодо необхідності здійснення кожні два роки перевірки відповідності асортиментного (модельного) ряду мийних засобів або поверхнево-активних речовин, які входять до їх складу, встановленим вимогам, що дозволить здійснювати відповідну перевірку виключно у разі зміни виробничого процесу та/або сировини для виготовлення мийних засобів, що дозволить зменшити їх собівартість.

Внесено зміни до постанов КМУ від 02.08.2022 N 856 «Деякі питання забезпечення приватним акціонерним товариством «Українська фінансова житлова компанія» доступного іпотечного кредитування громадян України». Дозволено використання іпотечного кредита для придбання житлових будинків та зблокованих індивідуальних житлових будинків (таунхаусів); уточнено поняття «військові ризики» та деталізовано умови та/або порядок відступлення права вимоги уповноваженими субʼєктами Укрфінжитлу за кредитами, за якими виникли такі ризики; врегульовано питання страхування житла, винагороди уповноваженого субʼєкта за надання послуг з видачі та обслуговування кредитів; встановлено обмеження можливості повторної участі громадян в програмі. Розширено право придбавати житло на вторинному ринку для певних категорій громадян (ветерани війни та члени їх сімей, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сімʼї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сімʼї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України) тощо. Внесено зміни до постанови КМУ від 30.05.2023 N 600 «Про затвердження Порядку надання компенсації за знищені обʼєкти нерухомого майна» у частині врегулювання питання оплати вартості житла, фінансування придбання (інвестування/фінансування будівництва), якого здійснюється з використанням житлового сертифіката.

Внесено зміни до постанов КМУ від 23.08.2022 N 952 «Про внесення змін до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу обʼєктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу». Уточнено, що на період дії правового режиму воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення або скасування не проводиться приватизація обʼєктів, які розташовані на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, для яких не визначена дата завершення бойових дій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Внесено зміни до постанови КМУ від 06.12.2022 Nº 1364 «Деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією», якими передбачено, що для реалізації положень пункту 7-4 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна» до територій адміністративно-територіальних одиниць у зоні бойових дій або наближених до зони бойових дій, на яких тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, не проводиться приватизація, належать території активних бойових дій, території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, для яких не визначена дата завершення бойових дій, включених до переліку.

Продовжено дію постанови КМУ від 30.12.2015 N 1146 «Про ставки ввізного мита стосовно товарів, що походять з Російської Федерації» до 31.12.2024 року.

Внесено зміни до розпорядження КМУ від 21.04.2023 N 342 «Деякі питання спрямування залишків коштів спеціального фонду державного бюджету, що надійшли у 2022 році від Європейського інвестиційного банку, на нові бюджетні програми» і постанови КМУ від 16.06.2023 N 608 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт обʼєктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших обʼєктів, що мають вплив на життєдіяльність населення» в частині приведення у відповідність обсягу субвенції, передбаченої Мінінфраструктури (4 млрд. 477 млн. гривень) із фактичним обсягом коштів субвенції, що надійшли до державного бюджету після продажу валюти Національним банком України (4 млрд. 16 млн. гривень), а також розподілу відповідної субвенції між місцевими бюджетами адміністративно-територіальних одиниць.

Затверджено, відповідно до ЗУ «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», Порядок здійснення спеціального використання водних біоресурсів; Типовий договір на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних обʼєктах (їх частинах); Типовий договір на право здійснення дослідного вилову у рибогосподарських водних обʼєктах ( їх частинах). Порядком визначено механізм: встановлення лімітів спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних обʼєктах (їх частинах), для здійснення промислового рибальства та дослідного вилову та їх затвердження; розподілу лімітів спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних обʼєктах (їх частинах) для здійснення промислового рибальства та дослідного вилову на квоти добування (вилову); спеціального використання водних біоресурсів, які перебувають в умовах природної волі (крім видів, занесених до Червоної книги України), у рибогосподарських водних обʼєктах (їх частинах); реалізації процедури продажу на аукціоні шляхом проведення електронних торгів права на укладення договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних обʼєктах (їх частинах), що укладаються для реалізації квот добування (вилову); видачі, відмови у видачі, переоформлення, анулювання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних обʼєктах (їх частинах) (для здійснення промислового рибальства, дослідного вилову); справляння плати за спеціальне використання водних біоресурсів.

Затверджено, відповідно до частини пʼятої статті 4 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2024 році, який визначає перелік медичних послуг за програмою медичних гарантій (пакети медичних послуг) у 2024 році, тарифи та коригувальні коефіцієнти для них, особливості розрахунку їх вартості, перелік лікарських засобів та медичних виробів, вартість яких буде відшкодована Національною службою здоровʼя України.

Затверджено план заходів на 2024-2025 роки з реалізації Стратегії сприяння реалізації прав і можливостей осіб, які належать до ромської національної меншини, в українському суспільстві на період до 2030 року.

Включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків індустріальний парк «ЯДРО ІНДАСТРІ».

Включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків індустріальний парк «Вуглецево-нейтральний ЕКО АГРО ХАБ Поділля «Городок».

Включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків індустріальний парк «КРАСИЛІВ ТЕХНОПОРТ».

Погоджено пропозицію Міністерства охорони здоровʼя та Київської міської і Дніпропетровської обласної рад щодо передачі цілісних майнових комплексів 2 комунальних закладів (установ) судово-медичної експертизи (а саме, Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи та Комунального закладу «Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи» Дніпропетровської обласної ради») у державну власність із віднесенням їх до сфери управління Міністерства охорони здоров’я.

Затверджено план комплектування Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту слухачами із числа керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, на 2024 рік з метою організації підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців органів державної влади, діяльність яких повʼязана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.

Схвалено проект Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України