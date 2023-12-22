Судили посадовця мобільної компанії у Дніпрі який зливав ворогу позиції ЗСУ

15 років ув’язнення отримав російський агент із Дніпра.

До 15 років тюрми засудили посадовця мобільної компанії у Дніпрі, який «зливав» у чат-бот російської розвідки геолокації Збройних сил України, – повідомили в СБУ.

Установлено, що співробітник, який мешкав у Дніпрі, був залучений російською стороною протягом військових дій 2022 року. Він постачав ворогові конфіденційну інформацію про дислокацію та рух ЗСУ через чат-бот, використовуючи свій мобільний телефон для цієї нелегальної діяльності.

Дії зловмисника виявили укладення ним «договору» з ворогом і передачу важливої військової інформації через електронний канал, що є дієвим засобом співпраці в сфері воєнної розвідки.

Суд прийняв рішення відповідно до частини 2 статті 111 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за державну зраду у воєнний час, і призначив злочинцеві 15 років ув'язнення.

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