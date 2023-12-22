Судили чиновника мобильной компании в Днепре который сливал врагу позиции ВСУ

15 лет заключения получил российский агент из Днепра.

К 15 годам тюрьмы приговорили чиновника мобильной компании в Днепре, который "сливал" в чат-бот российской разведки геолокации Вооруженных сил Украины, - сообщили в СБУ.

Установлено, что сотрудник, который жил в Днепре, был привлечен российской стороной в течение военных действий 2022 года. Он поставлял врагу конфиденциальную информацию о дислокации и движении ВСУ через чат-бот, используя свой мобильный телефон для этой нелегальной деятельности.

Действия злоумышленника обнаружили заключение им "договора" с врагом и передачу важной военной информации через электронный канал, что является действенным средством сотрудничества в сфере военной разведки.

Суд принял решение в соответствии с частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за государственную измену в военное время, и назначил преступнику 15 лет заключения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.