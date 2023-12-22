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  1. В Украине

В Украине ожидается мокрый снег на выходных: прогноз погоды

19:05, 22 декабря 2023
В Киеве прогнозируют небольшой мокрый снег; на дорогах местами гололедица.
В Украине ожидается мокрый снег на выходных: прогноз погоды
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В субботу, 23 декабря, почти по всей Украине ожидается влажная, умеренно холодная погода с мокрым снегом или дождем. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На востоке и юго-востоке страны прогнозируется дождь и мокрый снег; температура ночью и днем 1-6° тепла. На остальной территории местами небольшой мокрый снег, ночью в Карпатах умеренный снег; на дорогах кое-где гололедица; температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с.

В Киеве ожидается небольшой мокрый снег; на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем около 0°С.

По информации Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 23 декабря самая высокая температура днем была 10,2° в 2015 г., самая низкая - ночью, -21,0° в 1902 г.

В воскресенье, 24 декабря, ночью прогнозируют местами небольшой снег, в южной части, днем и в западных, восточных и северо-восточных областях умеренный снег, на остальной территории без осадков; на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью в южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, на Прикарпатье и крайнем юге страны - до 12°. В Карпатах снег, температура ночью 6-11° мороза, днем 1-6° мороза.

В Киеве в ночь на воскресенье местами прогнозируется небольшой снег, днем без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° мороза; днем около 0°С.

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