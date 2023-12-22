Ситуація на кордоні з Польщею: черги з вантажівок розтягнулись на 40-60 кілометрів

У чергах на вʼїзд до України очікують близько 3900 вантажівок.

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Станом 22 грудня у чергах на кордоні з Польщею на вʼїзд до України очікують близько 3900 вантажівок. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Так, у черзі на перетин кордону до України в Польщі очікують приблизно 1700 вантажівок лише перед пунктом пропуску в Дорогуську.

Як повідомляє польське агентство РАР із посиланням на дані польської поліції, перед кордоном стоїть черга на розмитнення довжиною 43 кілометри.

Комісар Єва Чиж повідомляє, що черга перед Дорогуськом 22 грудня доходить до міста Анусін у гміні Седліще.

«У ній приблизно 1,7 тисячі вантажівок. Час очікування на митне оформлення - 280 годин», - розповіла вона.

Перевізники, які заблокували кордон, пропускають три транспортні засоби на годину: один комерційний транспорт, один, що перевозить швидкопсувні продукти, тварин або живі квіти, і одну автоцистерну або транспорт небезпечних матеріалів. Проте гуманітарну допомогу - після перевірки документів службами – пускають раз на пів години.

Водночас у поліції Томашова-Любельського повідомили, що черга з 760 вантажівок до переходу в Гребенному-Раві-Руській сягає приблизно 60 км. Час очікування на оформлення - 180 годин.

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