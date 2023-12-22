В Україні спростили процедури отримання пільгових посвідчень членам сімей загиблих або зниклих безвісти військових

Кабмін удосконалив порядок видачі посвідчень на право користування пільгами членам сімей загиблих чи зниклих безвісти військових.

Джерело фото: lexinform.com.ua

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило про удосконалення процедури видачі посвідчень на право користування пільгами членам сімей загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців. Ця ініціатива передбачає зміни до Постанови від 28.05.1993 № 379, затверджені сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

Зміни внесено з метою спрощення процедури отримання посвідчень, які підтверджують право на пільги для членів сімей військових, які загинули або зникли безвісти. Відповідно до оновленого документа, визначено такі основні пункти:

Процедура звернення за отриманням посвідчення.

Чіткі вимоги до отримання посвідчень.

Перелік документів, які підтверджують право на отримання посвідчень.

Органи, відповідальні за видачу посвідчень.

У процесі розробки та погодження цього документа на нарадах з ветеранської політики активно обговорювалися та вирішувалися всі питання, що виникали. Вдосконалення механізму видачі посвідчень стало ключовим кроком для спрощення та уточнення цього процесу.

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